شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن اقتراب انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير اقتراب انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون إلى القلعة الحمراء.
وقال شوبير عبر راديو «اون سبورت»: «انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي اقترب بشدة، حاليًا يتم وضع الإطار النهائي للصفقة بين الأهلي والمقاولون».
وأضاف: «رغبة اللاعب حسمت الأمر لصالح النادي الأهلي، والمقاولون امتثل لرغبة اللاعب وتحقيق حلمه باللعب في الفريق الأحمر».
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأهلى عرض 20 مليونًا، بالإضافة إلى إعارة لاعبين. وأبدت إدارة المقاولون مرونة في التفاوض في ظل عدم تلقى النادى عروضا خارجية رسمية، خاصة أن العرض الإسبانى كان شفهيا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين دون وجود عرض رسمى.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات ماراثونية وتعطلت المفاوضات بعدما طلب المقاولون 40 مليونا لضم اللاعب، وهو ما اعتبره الأهلى مغالاة، وذلك قبل تدخل الخطيب لتقريب وجهات النظر.
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