الاتحاد المغربي يرفض إقامة دوري الأبطال في الإمارات لهذا السبب

أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد المغربي رفض مقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخاص بإقامة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الإمارات. وكان كاف قد أعلن مسبقًا قراره إقامة منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الحالي، من مباراة واحدة وفي دولة محايدة . قراره إقامة منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الحالي، من مباراة واحدة وفي دولة محايدة . ويرفض الاتحاد المغربي نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا للإمارات، متعللًا بأن هذا الخيار سوف يعطي الأفضلية للأهلي والزمالك ضد أندية المغرب . دوري أبطال إفريقيا للإمارات، متعللًا بأن هذا الخيار سوف يعطي الأفضلية للأهلي والزمالك ضد أندية المغرب . وبعد معارضة الجانب المغربي رفض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي بالإجماع هذا الاقتراح ومؤيدا وجهة نظر المغرب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

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