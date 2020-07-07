رياضة | قبل عودة الدوري.. كل ما قدمه "المُقاتل" طارق حامد مع الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة الدوري.. كل ما قدمه "المُقاتل" طارق حامد مع الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باستمرار طارق حامد نجم وسط الفريق، داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ورفض رحيله نهائيًا عن الفريق الأبيض، لكونه أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها في مباريات الفريق الزملكاوي.

وأبلغ "كارتيرون" إدارة الزمالك برفضه تمامًا فكرة رحيل طارق حامد عن صفوف الفريق، وذلك بعد العروض المغرية التي تلقاها اللاعب للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد طارق واحد من أفضل اللاعبين في وسط الملعب بالدوري المصري، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، ويمتاز أداءه في الملعب بالحماس والجدية والروح القتالية العالية، كما أنه يمتلك الشخصية القيادية داخل المستطيل الأخضر، ويعد عنصرًا أساسيا وهامًا في تشكيلة المدرب الفرنسي بالقلعة البيضاء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه طارق حامد مع الزمالك قبل استئناف النشاط الرياضي مجددًا وعودة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل:-

انضم طارق حامد إلي الزمالك في صيف 2014 قادمًا من سموحة، وشارك مع الفريق الأبيض في 145 مباراة بالدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 12104 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، وحصل على 33 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 3 مرات.

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بينما شارك في 24 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية، 2126 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على 6 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وخاض 24 مباراة أيضًا في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ولعب دورًا هامًا في تتويج الفريق بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه عام 2019.

خاض 18 مباراة مع الزمالك في كأس مصر، وسجل هدف، وصنع هدفين، وحصل على 4 إنذارات في إجمالي دقائق لعب فعلية 1678 دقيقة، بينما شارك في 4 مباريات بكأس السوبر المصري، وحصل على 3 إنذارات، وخاض مباراة بكأس السوبر الإفريقي وساهم في تتويجه فريقه بلقب البطولة على حساب الترجي.

شارك "حامد" في 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات بالدوري، 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1853 دقيقة، وصنع هدفين فقط.

حصل طارق حامد على عدة بطولات مع الزمالك (4 كأس مصر – 1 دوري ممتاز – 1 كأس الكونفيدرالية – 1 كأس السوبر الإفريقي – 2 كأس السوبر المصري – 1 كأس السوبر المصري السعودي).

انضم نجم الزمالك لمنتخب مصر للمرة الأولي في مارس 2013 تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي، وخاض مع الفراعنة 42 مباراة دولية، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3097 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولكنه حصل على 8 بطاقات صفراء، وشارك مع المنتخب في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.