رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق البارسا مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم، لمواصلة ملاحقة ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تُقام مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني ضد إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 8 يوليو، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثون من الليجا الإسبانية.

وفي نفس السياق تنقل قناة "BeIN SPORT HD3" مواجهة برشلونة ضد إسبانيول بالجولة الخامسة والثلاثون من الليجا الإسبانية.

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ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة مواجهة إسبانيول في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الــ 20 والأخير برصيد 24 نقطة.

يسعى برشلونة بقيادة المدرب الإسباني كيكي ستيين لتحقيق الفوز من أجل خطف نقاط المواجهة وتضيق الخناق على ريال مدريد ويصبح الفارق نقطة وحيدة بينهما، لحين أن يلعب الملكي مباراته المقبلة بنفس الجولة أمام ألافيس.

على الجانب الآخر فإن إسبانيول، سيدخل مباراة برشلونة بحسابات مختلفة، حيث أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار منذ خمسة مباريات متتالية، وهو يقترب من حجز أول بطاقات الهبوط لهذا الموسم، لذا لا شيء يخسره في هذه المواجهة.