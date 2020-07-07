الامارات | العين يتعاقد مع أول لاعب تحضيراً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع أول لاعب تحضيراً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدافع البرازيلي أيريك دي مينيزيس "19 عاماً"، قادماً من فريق انترناشيونال البرازيلي، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم حتى 2023 لتكون بذلك أول صفقة رسمية لـ"الزعيم" تحضيراً للموسم الجديد.

وذكر النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" فجر اليوم أن مينيزيس سيصل إلى الدولة الاثنين المقبل، من أجل إكمال إجراءات قيده في كشوفات النادي ضمن فئة اللاعب مقيم.

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