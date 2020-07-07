شكرا لقرائتكم رمضان صبحى ينتظم اليوم في مران الأهلى الجماعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى مران الفريق، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقى أفراد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، وكان صبحي، قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم أمس، فيما شارك اليوم فى المران الجماعى.

وكثّف مسئولو الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الأنجليزى لشراء رمضان صبحى المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى فى حسم مصير اللاعب الذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.

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ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهى النادى من أحدى الصفقات بشكل رسمى فضلاً عن أن ضم رمضان صبحى سيُحدد مصير صفقات أخرى فى مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالى تسبب فى عدم حسم الصفقة حتى الآن بشكل رسمى .

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

وعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، إلى القاهرة أمس، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.