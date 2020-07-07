شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يستهدف التعاقد مع نجم وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، التعاقد مع نجم نادي وست هام يونايتد ديكلان رايس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، فإن المدير الفني للبلوز يرغب في ضم لاعب الوسط المدافع ولكن لكي يشركه في مركز قلب الدفاع، والذي يحتاج لتعزيز في فريقه.

وجذب تألق «رايس» مع وست هام هذا الموسم في مركز لاعب الوسط الدفاعي أنظار «لامبارد»، الذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه في الخطوط الخلفية بعدما نجح في حسم صفقتين مهمتين في خط الهجوم بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش من أياكس والألماني تيمو فيرنر من أر بي لايبزيج.

وشارك «رايس» في 34 مباراة هذا الموسم بقميص وست هام بجميع البطولات، لم يسجل خلالهم أي أهداف فيما صنع هدفين.