شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يحدد تاريخ نهائي لبيع «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي بروسيا دورتموند الألماني تاريخًا نهائيًا لبيع جناحه الإنجليزي جادون سانشو، في حال قرر أي فريق الموافقة على شروطه الخاصة للتخلي عن اللاعب.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن بروسيا دورتموند اتخذ قرارًا بأن يكون يوم 10 أغسطس هو اليوم الأخير الذي سيسمح فيه ببيع «سانشو».

ويعتبر الدولي الإنجليزي أحد أهم أهداف نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، والذي عليه توفير 120 مليون يورو من أجل إقناع ناديه الألماني بالموافقة على الصفقة.

ولا يزال يربط «سانشو» بعقد مع دورتموند يمتد لعامين آخرين، إلا أن العديد من التقارير ربطته بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الجاري.