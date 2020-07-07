شكرا لقرائتكم أندية الدوري الممتاز تتواصل بوزير الرياضة لبحث صرف الدعم المادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجري عدد من مسؤولي اندية الدوري الممتاز اتصالات بوزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و مسئولو اللجنة الخماسية من اجل صرف دعم مادي لبعض الاندية منهم والتي تضررت من توقف النشاط الكروي لأكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا وعدم وجود اي موارد دخل لهم.

في سياق مغاير، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري سيقلل من فرص استعانة الأندية بحكام أجانب ، خلال الفترة المقبلة ، في حالة طلبهم ذلك ، مضيفا ًأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تقنية حكم الفيديو var وبالتالي الإستعانة بحكام أجانب سيكون من الدول القليلة التي تطبق تقنية حكم الـVAR مثل إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري قرار قديم من الستعينيات ، أصدره رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزوري بعد أزمة في مباراة القمة والتي أدارها الحكم المصري وقتها قدري عبد العظيم و أن الكلام الآن سابق لأوانه عن استقدام حكام أجانب من عدمه و الاتحاد و الأندية يساندان الحكم المصري في التوقيت الحالي ولا يوجد تفكير كما هو الحال في كل موسم بعدم الإستعانة بحكام أجانب إلا في مباراة القطبين فقط .

من ناحية أخري استقر مسئولو اللجنة الخماسية علي تقسيم أنفسهم من اجل الاجتماع باندية القسم الثالث والتي بدات امس باجتماع مع أندية الصعيد بحضور جمال محمد علي علي ان يتم توزيع اعضاء اللحنة للاحتماع بمناطق القسم الثالث لمناقشتهم في شكل مسابقة الموسم الجاري والاعداد للموسم المقبل.