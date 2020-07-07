شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصري في شهر يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي إقامة السوبر المصري الذي يجمع بطل الدوري ببطل كأس مصر في شهر يناير المقبل لصعوبة لعب السوبر بعد أنتهاء الموسم الجاري مباشرة لعدم انتهاء بطولة كأس مصر حتي الان ورغبة اللجنة الخماسية في اقامتها بعد انتهاء بطولة الدوري الجاري والمحدد نهاية شهر اكتوبر لختام المسابقة.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الغاء بطولة السوبر المصري بسبب ضغط المباريات في الموسم المقبل واكدوا

علي تسكين البطولة في شهر يناير لحين الانتهاء من مباريات كأس مصر خلال شهري فبراير وديسمبر خاصة انه سيتم انطلاق بطولة الدوري للموسم المقبل عقب انتهاء الموسم الحالي مباشرة وعدم منح الأندية فترة اجازات طويلة بسبب ضيق الوقت و انهاء الدوري المقبل قبل 25 يونيو من اجل منح الفرصة لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في الاستعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 التي تم تأجيلها للموسم القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.