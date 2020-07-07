رياضة | أحمد الشيخ يطالب بحسم مصيره قبل الانتقال لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يطالب بحسم مصيره قبل الانتقال لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الشيخ لسيد عبد الحفيظ، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد معه، وأن يريد تحديد مصيره مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي بيراميدز لإرسال عرض رسمي للمارد الأحمر، من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر أحمد الشيخ عودة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من سويسرا، وقيادة تدريبات الفريق مره أخرى، من أجل حسم مصيره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.