رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر في القلعة الحمراء أنه لا توجد أي تحركات من جانبهم في هذا الملف وأنهم لم يفاوضوا مجدي من قريب أو من بعيد في الفترة الماضية.

وأشار المصدر أن تصريحات وكيل أعمال مجدي ليست صحيحة، حيث لم يقدم الأهلي أي عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات نجم المنتخب الأولمبي.

وعبد الرحمن مجدي يعتبر من العناصر الأساسية في الإسماعيلي ويعتمد عليه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بشكل كبير.