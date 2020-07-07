شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن ينتظر مفاوضات ليفربول لرحيل «ألكانتارا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل هاينز رومينيجه، رئيس بايرن ميونخ، الأنباء المتداولة حول رحيل لاعب الفريق عن النادى الألمانى.

ويرتبط تياجو ألكانتارا مع البايرن بعقد يمتد حتى 2021، ورغم أن إدارة النادى عرضت عليه تجديد عقده مثلما كان يطلب وفقا لاعتراف رومينيجه نفسه، إلا أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بين الطرفين.

وأوضح أسطورة كرة القدم الألمانية السابق لصحيفة (بيلد) الألمانية: «لم ندخل فى اتصالات مع ليفربول. لكن إذا كان الذهاب هناك هو ما يريد فينبغى أن نتقبل ذلك. نتفاوض بشكل جدى معه، لكن يبدو أنه يريد تجربة شىء جديد فى نهاية مسيرته».

وأكدت تقارير صحفية أن ليفربول يرغب بشدة فى ضم تياجو ألكانتارا. كما كشف رومينيجه أنه نظرا لأن رغبة اللاعب هى الرحيل فمن الأفضل التخلى عنه الآن مقابل مبلغ مالى وليس العام المقبل بنهاية عقده حين يغادر بلا عائد مادى، حيث صرح «لا نريد خسارته مجانا. أقولها بوضوح».