شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» يقترب من تمديد عقده مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل الإعلام الانجليزية أن النجم الفرنسى بول بوجبا، قد يمدد عقده مع مانشستر يونايتد، خاصة بعد تحسن أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وارتبط اسم بوجبا (26 عامًا) بالرحيل عن أولد ترافورد، هذا الصيف، خاصةً في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، ورغبة يوفنتوس وريال مدريد في ضمه.

لكن بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن بوجبا بعد عودته من الإصابة، أصبح راضيًا بشكل لا يُصدق عن الفريق، وهو ما يدفعه للبقاء.

كما ساهم البرتغالى برونو فيرنانديز، الوافد من سبورتنج لشبونة في يناير الماضى، في تحسن أداء مانشستر يونايتد، وقد جرى الحديث كثيرًا حول شراكته المستقبلية مع بوجبا.

وكان أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، قد دعم أيضا بقاء الدولى الفرنسى مع الفريق، وتفعيل الشرط الموجود في عقده بمده لموسم إضافى.

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