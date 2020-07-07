شكرا لقرائتكم خبر عن دى بروين يقهر نجوم الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البلجيكى كيفن دى بروين، نجم فريق مانشستر سيتى، أرقامًا مميزة فى الدورى الإنجليزى الممتاز منذ مباراته الأولى بقميص السيتيزينز. ووفقًا للحساب الرسمى للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، فإن دى بروين صنع 432 فرصة وقدم 62 تمريرة حاسمة فى البريميرليج منذ أول لقاء له بقميص سيتى فى سبتمبر 2015.

وأشار إلى أن دى بروين يتفوق على أى لاعب آخر فى البريميرليج، فيما يخص صناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة منذ سبتمبر 2015. وكان دى بروين أحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة خلال فوز مانشستر سيتى على ليفربول، المتوج بلقب البريميرليج، بنتيجة (4-0)، حيث يواصل النجم البلجيكى تألقه مع الفريق الإنجليزى سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها. ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 20 نقطة.