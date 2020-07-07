شكرا لقرائتكم خبر عن ميدفيديف يؤكد مشاركته فى بطولة واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب التنس الروسى دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس عالميا، مشاركته فى بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، التى من المقرر انطلاق منافستها فى 14 أغسطس المقبل.

وستكون هذه أول بطولة يشارك فيها اللاعب الروسى، منذ شهر مارس الماضى، حيث توقفت منافسات التنس بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقال ميدفيديف، فى تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «قررت المشاركة فى بطولة واشنطن، لقد شاركت فى هذه البطولة فى آخر 3 سنوات، وحققت نتائج إيجابية».

وأضاف: «الجدول سيكون مزدحما، ويجب أن يكون الإعداد جيدا لبطولة أمريكا المفتوحة، فى حال لم أشارك فى واشنطن ولعبت ببطولة سينسيناتى التى تنطلق قبل أمريكا المفتوحة بأسبوع، وخرجت من الأدوار الأولى، سيكون موقفى صعبا».

وواصل اللاعب الروسى: «دائما ما تحتاج البطولات الكبرى إلى تحضير جيد، والآن نحن لم نلعب أى بطولة رسمية منذ 6 أشهر.