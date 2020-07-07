شكرا لقرائتكم حسام البدري: نصحت حسام عاشور بالاعتزال في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه نصح حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بالاعتزال في القلعة في الحمراء، وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية" "تحدثت مع حسام عاشور بعد أزمته مباشرةً وطلبت منه التفكير واتخاذ القرار الصحيح، ونصحته بالاعتزال في الأهلي بعد كل ما قدمه للنادي في مسيرته".

وتابع البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن ما وصل إليه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ليس من فراغ ويستحقه، مؤكدا أن الـ"مو" يتمتع بتفكير إيجابي ومعاملته جيدة للغاية لافتا إلى إلى إنه شخصية جميلة جدا واللاعبون يحبونه.

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وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية:" صلاح تطور بشكل كبير جدًا، رأيت دراسة تفيد بأن التعصب ضد المسلمين في أوروبا قل بسبب محمد صلاح، وهو ما أسعدني كثيرا لأن الجميع يحترم ما يقدمه هناك".

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر، على أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أصبح ظاهرة، مشيرا إلى أنه نصح حسام عاشور بالاعتزال في الأهلي.

واختتم البدري: "يقشعر جسمي حين أسمع جملة صلاح فخر العرب، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أسطورة وظاهرة