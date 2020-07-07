شكرا لقرائتكم وجيه أحمد يكشف استعدادات الحكام لعودة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه تم تقسيم الحكام لمجموعات استعدادا لعودة الدوري، وقال وجيه خلال تصريحات تلفزيونية: "تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر 4 ايام لكل 50 حكم".

وأكمل: "تطبيق تقنية الفيديو في مصر تختلف تماما عن ما يحدث في أوروبا، ففي الدوري الإسباني القرار النهائي يعود لحكم الفيديو أما في مصر فيعود لحكم الساحة".