وجيه أحمد يكشف استعدادات الحكام لعودة الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل أكد وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه تم تقسيم الحكام لمجموعات استعدادا لعودة الدوري، وقال وجيه خلال تصريحات تلفزيونية: "تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر 4 ايام لكل 50 حكم".
وأكمل: "تطبيق تقنية الفيديو في مصر تختلف تماما عن ما يحدث في أوروبا، ففي الدوري الإسباني القرار النهائي يعود لحكم الفيديو أما في مصر فيعود لحكم الساحة".
وأعلن وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن 4 دورات تدريبية للحكام أون لاين قبل استئناف مسابقة الدوري كما كشف عن استخدام تقنية الفار في المسابقة بدءا من استئنافها في السابع من أغسطس المقبل.
وقال وجيه أحمد، في تصريحات تليفزيونية: "أرسلنا طلب استقدام سماعات جديدة عالية الجودة من أجل تطوير أداء الحكام في الدوري المصري".
وأضاف القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام: "السماعات السابقة التي استخدمها الحكام كانت جيدة ولكن الجديدة ذو جودة عالية، ولن يلعب أي فريق مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري إلا الفرق التي ظهرت نتيجة المسحة الطبية لها سلبية".
وتابع: "وفي الوقت الحالي هناك العديد من المعسكرات لتجهيز الحكام بدنيا وفنيا من أجل استئناف الدوري المصري".
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