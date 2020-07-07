شكرا لقرائتكم حسام البدري: محمد صلاح ظاهرة وساهم في تقليل التعصب ضد مسلمي أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن ما وصل إليه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ليس من فراغ ويستحقه، مؤكدا أن الـ"مو" يتمتع بتفكير إيجابي ومعاملته جيدة للغاية لافتا إلى إلى إنه شخصية جميلة جدا واللاعبون يحبونه.
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية:" صلاح تطور بشكل كبير جدًا، رأيت دراسة تفيد بأن التعصب ضد المسلمين في أوروبا قل بسبب محمد صلاح، وهو ما أسعدني كثيرا لأن الجميع يحترم ما يقدمه هناك".
أكد المدير الفني لمنتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي، أصبح ظاهرة وأسطوة، قائلا: "يقشعر جسمي حين أسمع جملة صلاح فخر العرب، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أسطورة وظاهرة".
وقال حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى إن النادى الأهلى صنع إسمه وتاريخه موضحا أنه لا يستطيع وَصف مدي ارتباطه بالنادي وجمهوره المستمر حتى الآنه لافتا إلى أنه مهما تحدث لن يوفي الأحمر حقه وسيعترف بفضله دائما.
وتحدث البدري عن طريقة رحيله عن القلعة الحمراء قائلا:" رحيلى عن الأهلي لم يكن بسبب سوء النتائج، أي مدرب من الممكن أن يستقيل في أي وقت، ثم جاء عرض المريخ السوداني بعد رحيلي، وحصدت معه الدوري هناك لأول مرة بعد غياب 7 سنوات".
أكد المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه حقق ألقاب مع النادى الأهلى لم ينجزها أي مدرب مصري " مضيفا :" الجميع رأى نتائجي مع الأهلي والعروض التي كان يقدمها الفريق، وكان هناك نقد غير مقبول في وقت ما، لكنه لأسباب غير طبيعية وأغراض غير حقيقية من قلة تتحدث عن أشياء بعيدة عن الواقع تماما".
وكشف البدري حقيقة رفضه للبرازيلى كينو عندما كان مديرا فنيا للأهلى قائلا :" كينو لم يعرض عليه عندما كان مديرا فنيا للأهلي ولم أرفضه كما تردد".
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