شكرا لقرائتكم مدرب دجلة: تعجل التدريبات ورطنا.. وننتظر نتيجة مسحة كورونا الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق دجلة، أن بدء التدريبات دون الانتظار لنتيجة المسحة الثانية تسبب في ورطة لهم، وقال عبد الواحد خلال تصريحات تلفزيونية: السماح بالتدريب دون انتظار المسحة الثانية سببب تورطنا في بعض حالات الكورونا وكذلك عدد من الأندية.

وتابع: سنخوض معسكر بالعين السخنة منتصف يوليو الجاري لمدة اسبوعين، لن نبدأ التدريبات الا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للاعبي دجلة.

وقال: دجلة يبرز مواهب ولاعبين يؤدون في معظم أندية مصر بشكل مميز وأتوقع لعبد العاطي اللعب لنادي كبير ورشحته للزمالك من فترة ولكن اختلفا الناديين بسبب الامور المالية.