شكرا لقرائتكم مدرب دجلة: تعجل التدريبات ورطنا.. وننتظر نتيجة مسحة كورونا الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق دجلة، أن بدء التدريبات دون الانتظار لنتيجة المسحة الثانية تسبب في ورطة لهم، وقال عبد الواحد خلال تصريحات تلفزيونية: السماح بالتدريب دون انتظار المسحة الثانية سببب تورطنا في بعض حالات الكورونا وكذلك عدد من الأندية.
وتابع: سنخوض معسكر بالعين السخنة منتصف يوليو الجاري لمدة اسبوعين، لن نبدأ التدريبات الا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للاعبي دجلة.
وقال: دجلة يبرز مواهب ولاعبين يؤدون في معظم أندية مصر بشكل مميز وأتوقع لعبد العاطي اللعب لنادي كبير ورشحته للزمالك من فترة ولكن اختلفا الناديين بسبب الامور المالية.
خضع اليوم الأحد، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية الثالثة، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا، حيث كانت أثبتت المسحة الثانية إصابة أحد اللاعبين بالفيرس، وتم تعطيل التدريبات الجماعية لمدة يومين بسبب ظهور تلك الحالة، قبل أن يعود الفريق لإستئناف مرانه الجماعى بشكل طبيعى وأجرى اليوم المسحة الثالثة.
وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.
ودعا ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، بعدها اللاعبين والجهاز الفنى لعقد جلسة، لرسم خطة المرحلة المقبلة، وتحديد الأساليب التى سيتم السير عليها، خاصة بعدما اكتشف إصابة أحد اللاعبين بالفيرس.
ويواصل الفريق الدجلاوى تدريباته الجماعية بشكل طبيعى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا،لاسيما وأن اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو يسعى لإستعادة اللياقة البدنية للاعبين فى أسرع وقت وقبل عودة استئناف مسابقة الدورى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.
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