برشلونة يودع الإحباط ويجتاز فياريال برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز برشلونة آثار أسبوع صعب بانتصار كبير (4-1) على مستضيفه فياريال ليبقى في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وقدم واحداً من أفضل عروضه تحت قيادة المدرب كيكي سيتين.

وتعادل برشلونة في آخر مباراتين بالدوري؛ ليهدي الصدارة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد؛ لكن الفوز في مباراة، أمس الأول الأحد، رفع رصيده إلى 73 نقطة من 34 مباراة بفارق أربع نقاط خلف فريق المدرب زين الدين زيدان.

وكان الهدف العكسي الذي سجله باو توريس قد وضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعادل جيرار مورينو النتيجة لمصلحة فياريال في الدقيقة 14 قبل أن يستعيد الفريق الزائر تفوقه بهدف لويس سواريز؛ بعد ست دقائق أخرى. وعزز أنطوان جريزمان تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وأضاف أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عاماً هدفاً رابعاً في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة.

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وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: إن القائد ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي العام المقبل.

وأشاد بارتوميو بأداء برشلونة أمام فياريال، ونفى تقارير تحدثت عن وجود خلاف بين المدرب واللاعبين، وقال: أدرك أنه كانت هناك شائعات؛ لكنها غير صحيحة تماماً. كيكي يتمتع بمساندة تامة من اللاعبين ومديري النادي ويؤدي مهمته بشكل رائع.

وانتقد بارتوميو بشدة تقنية الفيديو، وقال: إنها لا تطبق بشكل عادل .