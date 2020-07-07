مربط دبي ينال لقب «أفضل مربي» في منتون الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربي الأصيل، مربط دبي للخيول العربية، لقب «أفضل مربي» في النسخة 2020 التي اختتمت فعالياتها، أمس الأول الأحد، بمدينة منتون الفرنسية، وحقق مربط دبي اللقب المشرف بعدما أثبت إنتاجه المحلي حضوراً لافتاً ترجم قوته الإنتاجية النوعية وبصمة صناعته المتميزة في تطوير الخيل العربية.

كما تمكن مربط دبي من أن يقتنص ميداليتين فضيتين بإنتاجه الجديد الواعد من الفحل العالمي «إكساليبور إي إيه» وأن يسجل لعلامته وهويته بصمة في البطولة تحمل المزايا الرفيعة لكل من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» وابنه صاحب الثنائية العالمية الفحل «دي سراج».

وتمكن مربط دبي في خضم منافسة قوية من إحراز الميداليتين الفضيتين بالإنتاج الجديد من الفحل العالمي «إكساليبور» في أول ظهور له ببصمة المربط، وذلك مع المهر «دي فنان» من الفرس «الولود إلي فلامينكا» والمهرة «دي جهراء» من الفرس «دي جواهر»، وتعتبر التجربة الإنتاجية الجديدة متمثلة في المهرين المتوجين تجربة ناجحة أكدت تفوق الصناعة الإنتاجية لمربط دبي مع اختيار المعادلات المحلية وحصد نتائجها العالمية.

وسجلت القوة الإنتاجية لمربط دبي بصمتها الذهبية بإحراز المهر «دي مزيان» ذهبية المهور وهو ملك محمد الشيخ سليمان ومن إنتاج مربط دبي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي مزايا».

وكان المهر «دي مزيان» أحرز اللقب الذهبي مع مربط دبي في نفس البطولة العام الماضي، وأكد الفحل «إف إيه إل رشيم» حضوره بنيل إنتاجه ميدالية برونزية مع المهر «برواز البستان» لمربط زيلر، وأضفى إنتاج الفحل «دي سراج» أحد الأعمدة الإنتاجية لمربط دبي حضوراً لامعاً من خلال برونزية المهر «ورد البداير» لمربط البداير المملوك للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وثمن المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، نتائج بطولة منتون الدولية 2020 على ما سجلته من نجاح للإنتاج المحلي للمربط بوجه خاص، ومن تطور لصناعة الخيل العربية بوجه عام.

وأعرب عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بنتائج البطولة التي وصفها بالقوية، منوهاً بالدور البارز لمربط دبي ومرابط دولة الإمارات في تطوير الخيل العربي.