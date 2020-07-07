وجيه أحمد يكشف استعدادات الحكام لعودة الدوري المصري

أكد وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه تم تقسيم الحكام لمجموعات استعدادا لعودة الدوري. وقال وجيه خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر 4 ايام لكل 50 حكم". يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر 4 ايام لكل 50 حكم". وأكمل: "تطبيق تقنية الفيديو في مصر تختلف تماما عن ما يحدث في أوروبا، ففي مصر تختلف تماما عن ما يحدث في أوروبا، ففي الدوري الإسباني القرار النهائي يعود لحكم الفيديو أما في مصر فيعود لحكم الساحة". يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن في وقت سابق عودة الدوري الممتاز ابتداءا من السابع من اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 أشهر.

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