رياضة | البدري يوضح حقيقة رفضه تولي عماد متعب منصب مدير منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البدري يوضح حقيقة رفضه تولي عماد متعب منصب مدير منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ما تردد عن رفضه تعيين عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق في منصب مدير المنتخب الوطني.

وقال في تصريحات تلفزيوينة :"عماد متعب هو من اعتذر عن الترشيح بتولي مهمة تدريب مدير منتخب مصر".

وأضاف :"هذا الأمر ليس له علاقة بعلاقتي بعماد متعب، وهو بعيد جدًا عني".

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وأشار :"لم أرفض ضم عماد متعب لمنتخب مصر لجهاز المنتخب وهو من اعتذر عن الترشيح".

وتابع :"كان هناك أكثر من اسم تم ترشحيه لتولي مهمة مدير منتخب مصر ومتعب اعتذر من نفسه".

وأشار :"سعيد جدا بتواجد محمد بركات، فهو شخصية رائعة".