الامارات | الشارقة يفاوض بالوتيلي.. واللاعب «متحمس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفاوض بالوتيلي.. واللاعب «متحمس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ذكرت صحيفة «سبورت بريسا»، الإيطالية، أن نادي الشارقة في مفاوضات مع اللاعب الإيطالي، ماريو بالوتيلي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

وقالت: «إن إدارة نادي الشارقة تواصلت مع وكيل أعمال بالوتيلي، موريس باجنيلو»، مشيرة إلى أن «اللاعب الإيطالي تلقى عرضاً للعب في صفوف غلطة سراي التركي، لكن بالوتيلي متحمس لخوض تجربة الانتقال إلى الشارقة، حتى يستعيد مستواه».

يذكر أن بريشيا الإيطالي استغنى عن ماريو بالوتيلي، بسبب المشكلات العديدة التي ارتكبها اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي، إذ خاض الدولي الإيطالي السابق العديد من التجارب في السنوات الماضية، أبرزها مع إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وميلان، وليفربول، ونيس، ومارسيليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news