الامارات | ليستر سيتي.. المركز الثالث في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي.. المركز الثالث في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي عام 2016 خطر التخلي عن المركز الثالث، عندما يحل ضيفاً على أرسنال في افتتاح المرحلة الـ34 اليوم.

ويملك ليستر سيتي 58 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي يلعب خارج ملعبه ضد جاره اللندني كريتسال بالاس.

وبعد أن حصد نقطتين فقط من أصل تسع ممكنة في مبارياته الثلاث الأولى بعد استئناف الدوري منتصف الشهر الماضي، استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات في نهاية الأسبوع بفوزه الصريح على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة بينها هدفان لمهاجمه جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً رافعاً رصيده الى 101 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته.

ويواجه ليستر مباريات قوية في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري، إذ بالإضافة الى مواجهة المدفعجية اليوم، يتعين عليه لقاء توتنهام وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ايضاً توالياً في المراحل الثلاث الأخيرة.

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في المقابل، حقق أرسنال فوزاً ثميناً خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون العنيد بهدفين نظيفين ليحتفظ بأمل ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

والفوز كان الرابع توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات بعد خسارتين متتاليتين بعد الاستئناف ضد مانشستر سيتي صفر-3 وبرايتون 1-2.

في المقابل، يسعى ليفربول الذي توّج بطلاً قبل 11 يوماً الى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد النقاط خلال موسم واحد والمسجل باسم مانشستر سيتي (100 نقطة موسم 2017-2018) عندما يحل ضيفاً على برايتون غداً.

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