شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: ندعم اللجنة الخماسية ومحمد صلاح أيقونة مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه يدعم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موضحا أنه لا يستطيع تقييم عملها ويعمل على دعمها.

وأكد صبحي في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "لا أستطيع تقييم عمل اللجنة الخماسية لأننا داعمين لها، نشكر فيفا لمنحه اللجنة الخماسية سنة كاملة، والقرار كان 3 أشهر فقط قبل تعيينهم".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نترك الأمر برمته للاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة للجنة الخماسية، سواء باستمرارها أو رحيلها".

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وتحدث وزير الشباب والياضة عن محمد ضلاح قائلا : "محمد صلاح قيمة وأيقونة مصرية وسفير لمصر، وأحرص على التواصل معه باستمرار، وقمنا بتهنئة أحمد حسن كوكا، وكلهم سفراء لنا".

وأعلن أشرف صبحي، عودة النشاط الرياضي في مصر بداية من يوم 24 يوليو الجاري، بعد خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الأندية المصرية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، في حين سيعود الدوري المصري يوم 7 من أغسطس المقبل.