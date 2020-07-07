شكرا لقرائتكم شريف أشرف: الأهلي في حتة تانية بمعاملة الحكام.. ولو محتاج جون بياخد وقت إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق، أن الزمالك لا يقل أهمية أو عظمة عن النادي الأهلي بالأرقام والتاريخ ، مشيرا إلى أنه من الوارد يكون هناك تباين في أرقام البطولات ولكن الاثنين أندية بطولات.

وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "الزمالك مش معموله حساب من الحكام جوه الملعب زي انذار او فاول بعكس الأهلي، والأهلي قوي اعلاميا واداريا ومش هنقدر نغير الواقع ده، مضيفا: " الأهلي لو محتاج جون هيتضاف له وقت اضافي كبير وده معروف في الكورة المصرية وده بيحصل مع الزمالك احيانا بنسبة 70 لـ30%".

تابع: "الأهلي في حتة تانية في معاملة الحكام والزمالك بيتعمل له حساب ولكن مش زي الأهلي وده شوفته خلال المباريات اللي لعبتها ضد الأهلي والزمالك مع الأندية التي لعبت لها، مشددا على أن الأهلي نادي بطولات ونادي عريق ولكن نتحدث عن وقائع تحكيمية تم فيها مجاملة الأهلي حتى لا يفهم أننا نهاجم الأهلي.

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أوضح أن أشرف بن شرقي إضافة للزمالك وفرجاني ساسي كان أحسن لاعب في الدوري الموسم الماضي قبل الاصابة ومعه كينو، متابعا أن وجود طارق حامد مهم في صفوف الفريق وشيكابالا لاعب مهم ووجوده اضافة للفريق الأبيض.

وعن مباراة السوبر أكد أن الأهلي كان أفضل من الزمالك في السوبر فنيا لكن عندما شعرت برجولة اللاعبين في المباراة، وانه حال وصول الزمالك لركلات الترجيح من المتوقع أن يتوج باللقب.

وعن انتمائه للأهلي او الزمالك رد قائلا: "لحد ما مشيت من الأهلي كنت أهلاوي واول يوم دخلت الزمالك وشفت استقبال الجمهور واللاعبين لي وانا بقيت زملكاوي وبعد الرحيل عنه منتمي اليه واشجع الزمالك حتى الآن، والاهلي هو اللي عملني وليه فضل عليا وكل المدربين اللي دربوني ليهم فضل عليا ولكن انا زملكاوي".