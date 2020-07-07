شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: 4 دورات أون لاين للحكام قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال وجيه أحمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الاثنين: "أرسلنا طلب استقدام سماعات جديدة عالية الجودة من أجل تطوير أداء الحكام في الدوري المصري".
وأضاف القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام: "السماعات السابقة التي استخدمها الحكام كانت جيدة ولكن الجديدة ذو جودة عالية، ولن يلعب أي فريق مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري إلا الفرق التي ظهرت نتيجة المسحة الطبية لها سلبية".
وتابع: "وفي الوقت الحالي هناك العديد من المعسكرات لتجهيز الحكام بدنيا وفنيا من أجل استئناف الدوري المصري".
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