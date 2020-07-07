شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: 4 دورات أون لاين للحكام قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال وجيه أحمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الاثنين: "أرسلنا طلب استقدام سماعات جديدة عالية الجودة من أجل تطوير أداء الحكام في الدوري المصري".

وأضاف القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام: "السماعات السابقة التي استخدمها الحكام كانت جيدة ولكن الجديدة ذو جودة عالية، ولن يلعب أي فريق مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري إلا الفرق التي ظهرت نتيجة المسحة الطبية لها سلبية".

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وتابع: "وفي الوقت الحالي هناك العديد من المعسكرات لتجهيز الحكام بدنيا وفنيا من أجل استئناف الدوري المصري".