شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لم تصلني دعوة للحضور إلى الزمالك.. وأنا تحت أمر النادي في أى وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إنه لم يتلق أي دعوة من أجل الحضور إلى مقر الزمالك، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف حازم إمام عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا تحت أمر الزمالك، ولو تلقيت دعوة أو اتصال فسأكون أول المتواجدين داخل النادي، ولكن لم يصلني أي شىء».

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قرر إزالة اللافتات التي تحمل أسماء عدد من نجومه السابقين منهم حازم إمام، وأيمن يونس وحسن شحاتة لإنهم لا يستحقون ذلك على حد وصفه.



وتابع إمام: «اقترح على رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أن يخصص يومًا كاملًا يجتمع فيه قدامى نادي الزمالك مع الفريق، قبل اللقاء المرتقب أمام الرجاء المغربي جميع قدامى الزمالك سيكونوا في الموعد ولن يتأخر أحد، وسأكون أول المتواجدين».

وأتم: «من حق الزمالك علينا أن ندعمه، وأن نكون بجوار اللاعبين قبل هذا اللقاء المرتقب، ونتمنى الفوز بهذه البطولة، خاصة انها غائبة عن النادى منذ زمن، ونتمنى أن نتوج بها».

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