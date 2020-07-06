شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوقع عقداً مع الموهبة الشابة هارفي إليوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول اليوم الاثنين، توقيع أول عقد احترافي مع الموهبة الشابة، هارفي إليوت. وأنضم إليوت إلى صفوف ليفربول عام 2019، من فولهام بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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