شكرا لقرائتكم خبر عن عاد صالح جمعة "فتوهج" كهربا.. ثنائية خاصة على ملعب التتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلورت صداقة جديدة على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، ظهرت معالمها مع عودة صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى إلى التدريبات الجماعية، بعدما نال عفو رينيه فايلر مدرب الفريق، الذى كان قد قرر تجميد موقف صالح وإبقائه بعيداً عن الفريق ليتدرب منفرداً فى صالة الجيم.

صالح جمعة وكهربا بدأت علاقة الثنائى تزداد قوة خلال فترة الحجر المنزلى لوباء كورونا المستجد، وتوقف الأنشطة الرياضية حيث لجأ اللاعبون إلى التدريبات المنزلية من أجل الحفاظ على لياقتهم وفقاً لخطط وضعتها الأجهزة الفنية,

وخلال تلك الفترة حرص كهربا وصالح على التدريب سوياً بشكل شبه يومى فى صالة الجيم، وبمجرد عودة النشاط والتدريبات وعودة صالح معها للمشاركة مع الفريق، أظهرت العديد من الصور لمران الأهلى أكثر من لقطة لثنائى القلعة الحمراء، بدت فيها السعادة واضحة على وجه كهربا بعد عودة صالح إلى المران.

وكان صالح جمعة قد شارك مع الأهلى فى 69 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 13، بينما لعب مع إنبى فى 26 مباراة، سجل هدفا وصنع هدفين، وبلغ إجمالى أهدافه فى الإيجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14.

ومع منتخب الفراعنة شارك صالح جمعة فى 14 مباراة ولم يسجل أهداف، 2016/2017، كان الموسم الأفضل فى مسيرة صالح جمعة، حيث شارك مع الأهلى فى 27 مباراة بمختلف البطولات سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.



صالح وكهربا

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صالح



كهربا



كهربا وصالح



كهربا وصالح



كهربا وصالح



كهربا وصالح