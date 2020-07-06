"ايليوت" يوقع اول عقد احتراف مع ليفربول

وقّع اليوم الاثنين،هارفي إيليوت، اللاعب الشاب لنادي ليفربول الإنجليزي، أول عقد احترافي في مسيرته الكروية مع الفريق، ونشر نادي ليفربول خبر توقيع اللاعب على موقعه الرسمي.
وانضم إيليوت لصفوف نادي ليفربول صيف العام الماضي قادمًا من نادي فولهام لكنه كان يلعب لفريق الشباب ولعب مع الفريق الأول عدة مباريات.
يذكر أن نادي ليفربول جدد عقدلاعبه كورتيس جونز منذ يومين بعقد طويل الأمد، في ظل سعي النادي للحفاظ على قوامه من اللاعبين الشباب. وتغلب ليفربول على نظيره نادي أستون فيلا أمس بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
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