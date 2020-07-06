رياضة | سر جلسة عماد متعب مع نادر شوقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر سر جلسة عماد متعب مع نادر شوقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى القناص لتحديد موعد مباراة إعتزاله ودراسة كل ما يتعلق بها من أمور مع وكيل أعماله، قبل الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيلها.
وكان متعب أكد في وقت سابق أن النادي الأهلي سيكون طرف اللقاء الأول، باعتباره أحد أبنائه وقدم معه كل شئ في كرة القدم، وحصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية.
ومن المنتظر أن يفتح نادر شوقي وكيل أعماله، خطوط اتصال مع عدة أندية أوروبية كبيرة، للحصول على موافقة أحدهم لخوض اللقاء.
وتأجلت مباراة اعتزال متعب، أكثر من مناسبة بسبب ارتباطات الأندية في الدوريات والبطولات، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أوقفت النشاط الرياضي في العالم كله لما يقرب من 3 أشهر.
ويرغب متعب، في ترتيب المباراة على أن تكون عقب نهاية الدوريات العالمية، حتى يكون هناك فرصة أكبر لحضور نادي كبير وتسويقه عبر إحدى الشركات المتخصصة.