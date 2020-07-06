شكوك حول مشاركة كانتي مع تشيلسي امام كريستال بالاس

أعلن تشيلسي الإنجليزي مساء السبت الماضي إصابة نجم وسط الفريق، نجولو كانتي في أربطة الساق ووجود شكوك حول لحاقه بمباراة البلوز القادمة في الدوري الانجليزي أمام كريستال بالاس غدًا الثلاثاء.

وجاءت إصابة كانتي خلال المباراة التي فاز بها تشيلسي بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد مساء السبت الماضي، وهو الفوز الذي أعاد البلوز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وغادر كانتي الملعب بفعل الإصابة، بعد مرور 78 دقيقة من عمر المباراة.

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ونقلت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، تصريحات مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، حول مدى خطورة إصابة كانتي: “نجولو يعاني من إصابة بسيطة في الأربطة، سيخضع على إثرها لفحوص طبية لمعرفة أبعاد الإصابة”.

وأضاف لامبارد: “نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة الفحوص الطبية ستوضح الأمر، لكني أعتقد أنها قد تؤثر على مشاركته في مباراة الثلاثاء أمام كريستال بالاس“.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث، ليستر سيتي.

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