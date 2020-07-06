لاعبو الإسماعيلى يخضعون لمسحة كورونا الثانية اليوم

يخضع لاعبو الإسماعيلى اليوم الاثنين للمسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى. كان الإسماعيلى قد أعلن ظهور حالتين للاعب وإدارى بعد المسحة الأولى، وتم تأجيل الإعلان عنهما انتظاراً لظهور نتيجة المسحة الثانية.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قد استأنف تدريباته السبت الماضي على ملعب إسماعيلية استعدادًا لخوض المنافسات المحلية، بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق.

ويشرف على المسحة الخاصة بلاعبى النادي الإسماعيلي فريق طبى، قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى إيقاف النشاط منذ عدة أشهر. انتظاراً لظهور نتيجة المسحة الثانية.كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قد استأنف تدريباته السبت الماضي على ملعب إسماعيلية استعدادًا لخوض المنافسات المحلية، بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق.ويشرف على المسحة الخاصة بلاعبى النادي الإسماعيلي فريق طبى، قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى إيقاف النشاط منذ عدة أشهر.

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