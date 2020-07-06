رياضة | أسطورة الزمالك السابق: يجب الاستغناء عن عواد والتجديد لكارتيرون قرار رائع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة الزمالك السابق: يجب الاستغناء عن عواد والتجديد لكارتيرون قرار رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، إن مرتضى منصور، أضاف الكثير للأبيض بعد توليه رئاسة النادي، ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية، أن قرار عودة الدوري خاطئ ويفسد النسخة المقبلة، ومن الأفضل أن يتم بدء النشاط بالموسم الجديد، فالأبيضلديه زحام في مركز حراسة المرمى، ويجب الاستغناء عن محمد عواد، رغم أنه كان من أكبر المتحمسين للتعاقد معه، لكن تألق أبو جبل وجنش وصبحي يقلل من فرص عواد.

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وأضاف عبد اللطيف، أن قرار التجديد للمدرب كارتيرون، إيجابي للغاية مؤكدًا أنه مدرب رائع واستطاع حصد بطولتين في وقت قصير.

ونوه أن الزمالك لديه فرصة جيدة لتخطي الرجاء البيضاوي والتتويج بدوري الأبطال.

واختتم عبد اللطيف حديثه بالتأكيد على أن الأهلي حسم الدوري حال عودته، ومن حق الأهلي أن يطالب بعودة النشاط دفاعًا عن مصالحه