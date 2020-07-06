شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرغب في استعادة حميد أحداد من الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء أرسلت خطابًا رسميًا لنادي الرجاء المغربي، بإعادة حميد أحداد، لعدم تفعيل النادي المغربي بند الشراء النهائي.

وأشار أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، يرغب في استعادة حميد أحداد من الرجاء، ويرى أنه سيندمج مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، اللاعبين المغربيين في صفوف الفريق.

من جانب آخر، قال أمير مرتضى إن إدارة النادي قررت منح مساعدي السويسري جروس، المدير الفني الأسبق للفريق، مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم الاستقرار على عدم الاستئناف على الحكم الصادر لهم من «فيفا».

أما بالنسبة للإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، فقال أمير مرتضى إن اللاعب يمتلك عرضين لإعارته، وتتم دراسة الأفضل منهما.