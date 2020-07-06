شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ساسي «ابن النادي».. وهناك رغبة مشتركة لتجديد التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه يعتبر التونسي فرجاني ساسي «ابن النادي»، وإن هناك رغبة مشتركة لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأشار المشرف على الكرة بالنادي الأبيض إلى أن الزمالك حدد صفقتين بشكل نهائي، لضمهما في الموسم الجديد، وهما من أصل 5 صفقات يتم التجهيز لإنهائها، حيث لم يقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، موقفه من الثلاثة الآخرين.

وأوضح أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن أزمة كورونا تسببت في إعادة تقييم العديد من اللاعبين بشأن الرحيل عن الفريق، بناء على رغبة كارتيرون.

وشدد على أن الزمالك لن يقوم بشراء 10 لاعبين في كل موسم، حيث سيتم دعم الفريق حسب الاحتياجات الفنية فقط، وأن الفرنسي كارتيرون له مطلق الحرية في اختيار مدرب مساعد له سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.

وتابع أمير مرتضى أن الجهاز المعاون لكارتيرون قد اكتمل بانضمام أحمد عبدالرؤوف، في منصب المدرب المساعد.

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