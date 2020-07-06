شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مجلس الزمالك يناقش ملف المشاركة في الدوري مع وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري الممتاز، تتم مناقشته بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن وزير الشباب والرياضة وعد بالمساعدة في عودة اللاعبين الأجانب.

وأشار المشرف على الكرة بالزمالك إلى أن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات تأتي بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، وأن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد جهز خطته للفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.