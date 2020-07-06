كاف يهنئ محمد عواد بعيد ميلاده: عيد ميلاد سعيد لحارس مرمى الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الحساب الرسمى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر تويتر، محمد عواد حارس مرمى المنتخب، ونادى الزمالك بعيد ميلاده اليوم الاثنين، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحارس مرمى الفراعنة والزمالك محمد عواد، بطل كأس السوبر الأفريقى".



كاف

ويحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ28 لاسيما أنه من مواليد 6 يوليو 1992، ويأتى احتفال عواد بعيد ميلاده هذا العام مختلفاً بعدما تمكن من قهر فيروس كورونا الذى أصابه خلال الفترة الأخيرة ليعلن شفاءه التام من الوباء اللعين.

لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالى دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 "كلين شيت".

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لعب "عواد" معارًا لنادى المصرى البورسعيدى عام 2015 من النادى الإسماعيلي، وشارك فى 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالى دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 "كلين شيت".

خاض حارس الزمالك الحالى تجربة احتراف قصيرة فى الدورى السعودي، مع نادى الوحدة، ولعب له معارًا من النادى الإسماعيلى من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، وشارك مع الفريق فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 "كلين شيت"، وحصل على إنذار وحيد.

انضم عواد لنادى الزمالك فى صيف 2019، وخاض مع الفريق الأبيض 16 مباراة فى مختلف البطولات (7 بالدورى الممتاز – 5 فى دورى أبطال إفريقيا – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالى دقائق لعب فعلية 1457 دقيقة، استقبلت شباكه 13 هدفًا، وحقق 9 "كلين شيت" رفقة أبناء ميت عقبة.