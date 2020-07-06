شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفوض جمال محمد على وعبد الله بالاجتماع بأندية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة، بالاجتماع اليوم الاثنين بأندية الأقصر وأسوان فى مقر نادى المدينة المنورة، ثم الاجتماع بأندية سوهاج والمنيا والوادى الجديد غدا.

وتشهد الجلسة التى تجمع مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأندية القسم الثالث مناقشات حول شكل المسابقة فى الموسم المقبل، إلى جانب مناقشة موقف الصعود والهبوط فى الموسم الحالى.

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فى سياق مغاير، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة الخماسية، أنه على النادى الأهلى تطبيق الإجراءات الاحترازية على رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، عقب عودته من سويسرا، قائلا خلال تصريحاته تليفزيونية، "لابد أن يجرى فايلر مسحة عقب عودته إلى مصر للاطمئنان على نفسه، وذلك قبل أن يخالط أحداً من لاعبى النادى الأهلي".

وأضاف محمد سلطان أن المنتخب الوطنى سيخضع لنفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فى كل تجمع، والتى تحدث مع الأندية خلال الفترة الماضية وذلك للاطمنان عليهم خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد سلطان أن عدد إصابات كورونا فى الدورى الممتاز وصل 26 أو 27 حالة حتى الآن بعد إجراء مسحات لكل فرق الدورى الـ18 استعدادًا لعودة الدورى الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.