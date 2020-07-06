رياضة | مفاجأة.. حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى قيام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بالتنازل عن شارة قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.
وأصبحت شارة القيادة من نصيب الشناوي بإعتباره أقدم لاعب في المتواجدين حاليا داخل القلعة الحمراء خاصة بعد رحيل كل من أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي وأقدم لاعبين في الفريق.
ونفى المارد الأحمر كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أن محمد الشناوي لم يتنازل عن شارة قيادة الأهلي في الموسم القادم.
كما أكد الأهلي أن وليد سليمان نجم الفريق لم يطلب ارتداء شارة قيادة الأهلي كما لم يقم الشناوي بالتنازل عنها له مثلما انتشرت في الساعات القليلة الماضية.
وعاد لاعبو النادي الأهلي إلى المران الجماعي للفريق خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس المقبل مثلما أعلن الاتحاد المصري منذ أيام.