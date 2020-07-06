رياضة | مفاجأة.. حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى قيام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بالتنازل عن شارة قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأصبحت شارة القيادة من نصيب الشناوي بإعتباره أقدم لاعب في المتواجدين حاليا داخل القلعة الحمراء خاصة بعد رحيل كل من أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي وأقدم لاعبين في الفريق.

Advertisements

ونفى المارد الأحمر كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أن محمد الشناوي لم يتنازل عن شارة قيادة الأهلي في الموسم القادم.

كما أكد الأهلي أن وليد سليمان نجم الفريق لم يطلب ارتداء شارة قيادة الأهلي كما لم يقم الشناوي بالتنازل عنها له مثلما انتشرت في الساعات القليلة الماضية.

وعاد لاعبو النادي الأهلي إلى المران الجماعي للفريق خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس المقبل مثلما أعلن الاتحاد المصري منذ أيام.