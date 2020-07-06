رياضة | زينيت يفوز بلقب الدوري الروسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر زينيت يفوز بلقب الدوري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج زينيت سان بطرسبرغ بطلاً للدوري الروسي للعام الثاني توالياً، بفوزه على كراسنودار 4-2.

ابتعد زينيت بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو، قبل نهاية الموسم بأربع جولات، ليحرز اللقب للمرة 7 في تاريخه.

ويستطيع زينيت بقيادة مدربه سيرغي سيماك إحراز الثنائية المحلية، إذا نجح في تخطي سبارتاك موسكو في نصف النهائي المقرر في 18 يوليو.

وكان الدوري الروسي عاود نشاطه في 20 يونيو بعد أن توقف في 17 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.