برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على فياريال فى الدوري الاسباني

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على مضيفه فياريال برباعية مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاحد 5-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وتجمد رصيد فياريال “الغواصات” عند 54 نقطة في المركز الخامس علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في سبع مباريات خاضها بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي في يونيو الماضي بعد فترة توقف لنحو ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وجاء الهدف من أول هجمة منظمة سريعة للفريق في المباراة حيث تقدم سيرجي روبرتو حتى وصل بالقرب من مطقة الجزاء ومرر الكرة إلى جوردي ألبا في الناحية اليسرى ليلعبها الأخير عرضية زاحفة حاول المدافع باو توريس إبعادها قبل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة المتحفز أمام المرمى ولكنه حولها إلى داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

ومنح الهدف المبكر ثقة كبيرة لبرشلونة الذي واصل البحث عن مزيد من الأهداف فيما اعتمد فياريال على المرتدات السريعة.

ومن إحدى هذه الهجمات المرتدة، سجل فياريال هدف التعادل عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 14.

وجاء الهدف عندما أنهى سانتي كازورلا الهجمة المرتدة بتسديدة قوية من داخل حدود منطقة الجزاء ولكن الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة تصدى لها لترتد الكرة منه إلى مورينو المتحفز في وسط منطقة الجزاء فلم يجد صعوبة في متابعتها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى قبل أن يستعيد الحارس اتزانه.

وأثار الهدف حفيظة برشلونة الذي حاول الرد سريعا وسنحت الفرصة لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

ولم يجد باو توريس وسيلة لمنع سواريز من الانفراد بالحارس سوى توجيه ضربة إلى وجهه فلم يتردد الحكم في إنذاره واحتساب ضربة حرة لبرشلونة أمام منطقة الجزاء.

وسدد ميسي الضربة الحرة ولكن الكرة ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي وذهبت إلى ركنية.

ولكن انتظار برشلونة لم يدم طويلا حيث ترجم الفريق تفوقه إلى هدف ثان سجله سواريز في الدقيقة 20.

وجاء الهدف عندما انطلق ميسي بالكرة من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب ثم لعب الكرة إلى زميله سواريز المندفع على حدود منطقة الجزاء ليسددها سواريز مباشرة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم.

وتقدم سيرجيو أسينخو حارس مرمى فياريال خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23 لقطع الكرة قبل ميسي المنفرد به تماما.

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وواصل برشلونة تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب في المباراة فيما اعتمد فياريال على المرتدات السريعة التي تصدى لها دفاع برشلونة دون عناء.

وكاد باكا يسجل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة التالية مباشرة اثر هجمة مرتدة سريعة انطلق فيها حتى وصل داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة.

ورد أرتورو فيدال لاعب برشلونة بعدها بدقيقة وأنهى هجمة سريعة للفريق بتسديدة صاروخية ولكن الحارس تصدى لها أيضا.

وعاند الحظ سواريز في الدقيقة 42 وتصدى الحارس لتسديدة قوية من المهاجم الأوروجوياني قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن وجود تسلل.

وأنهى ميسي هجحمة منظمة سريعة لبرشلونة بلمسة سحرية هيأ بها الكرة بتمريرة خلفية إلى زميله جريزمان على حدود منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة ساقطة بعيدا عن متناول الحارس ليكون الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى فياريال تغييرين دفعة واحدة بنزول مويسيس جوميز وبرونو بدلا من جيرارد مورينو وفيسنتي إيبورا على الترتيب.

وأهدر سواريز فرصة ذهبية لإضافة الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 58 اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة من فيدال تقدم على اثرها سواريز وتوغل داخل منطقة الجزاء لكنهع فضل التسديد من زاوية صعبة للغاية على التمرير لزميله جريزمان لتذهب تسديدته في الشباك من الخارج.

ودفع كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بلاعبيه ريكي بويج وإيفان راكيتيتش في الدقيقة 60 بدلا من سواريز ونيلسون سيميدو على الترتيب.

وبدا أن ميسي نال المكافأة على مجهوده الرائع في المباراة حيث سجل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 69 بعد هجمة منظمة للفريق تلاعب فيها برشلونة بدفاع فياريال وأنهاها ميسي بهدف ولكن الحكم ألغى الهدف في الدقيقة 71 بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وواصل برشلونة هجومه فيما تبقى من المباراة ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة حتى نجح البديل الناشئ أنسو فاتي في تسجيل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 86 بعدما تلقى تمريرة طولية من جوردي ألبا وانطلق بالكرة من وسط الملعب حتى اخترق منطقة الجزاء وراوغ دفاع فياريال قبل تسديد الكرة في المرمى.

وواصل الحظ عناده لميسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء لتمر فوق الحارس وترتد من العارضة.

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