عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية أمام فياريال في الدوري الاسباني “عودة جريزمان وغياب فاتي”

أعلن المدير الفني كيكي سيتين التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها فريق “فياريال” على ملعب “لاسيراميكا”. وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة عودة المهاجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” الذي شارك لمدة دقيقتين فقط في المباراة الماضية امام “أتلتيكو مدريد”. وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس الألماني المتألق “تير شتيجن”، وسيلعب المدافع الفرنسي “كليمنت لينجليه” جوار “جيرارد بيكيه” في قلب الدفاع. بينما جاء في مركز الظهير الايمن “نيلسون سيميدو”، وعلى اليسار “جوردي ألبا”. وسيلعب “سيرجي روبيرتو” على حساب ريكي بويج في خط الوسط بجانب “فيدال وسيرجيو بوسكيتس”. والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام فياريال في الدوري الاسباني. تير شتيجن جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لينجليه – سيميدو Advertisements أرتورو فيدال – بوسكيتس – روبيرتو لويس سواريز – ليونيل ميسي – جريزمان والتالي تشكيلة فياريال الرسمية أسينخو جاسبار – ألبيول – فرانسيسكو – مورينو تشيكويزي – اجويسا – إيبورا – كازورلا ألكاسير – جيرارد مورينو. ..

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