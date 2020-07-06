شاهد أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الأحد 2-7-2020 بالجولة الـ 33، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتزع ليفربول فوزاً صعباً أمام ضيفه استون فيلا الذي كافح على مدار شوطي المباراة بقيادة اللاعبين المتألقين جام جيرليش والمصري الدولي محمود حسن (تريزيجيه) بنتيجة هدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل السنغالي ساديو ماني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 71 رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي مقابل 17 هدفا لزميله محمد صلاح.

وفي الدقيقة 89، سجل البديل كورتيس جونز الهدف الثاني بعدما هيأ له المصري الدولي الكرة بضربة رأس متقنة ليكون الهدف الثامن الذي يصنعه صلاح للفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي الذي يمكنه تقليص هذا الفارق إذا حقق الفوز على مضيفه ساوثهمبتون في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط أمام بورنموث ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

إليكم أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

هدف ليفربول ماني 1-0

هدف ليفربول الثاني 2-0

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