رياضة | بالمواعيد.. مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني بعد الفوز على فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني بعد الفوز على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى برشلونة فوزا كبيرا خارج ارضه على حساب نظيره نادى فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدورى الإسباني الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لاسيراميكا الدولي.

ويتبقي لنادى برشلونة أربع مواجهات على نهاية بطولة الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الأسبانية بفارق أربعة نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي الأربع مباريات المتبقية لنادي برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم:

الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول.

Advertisements

الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.