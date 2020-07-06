أكد البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.
وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"
وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا"
وتولي المدير الفني البرتغالي فينجادت تدريب الزمالك لمدة موسم واحد وهو
كما شارك فينجادا معهم أيطا في بطولة كأس مصر فينفس العام، وخرج من البطولة بعد أن خسروا أمام الترسانة من ركلات الترجيح،
بالإضافة إلي قيادته للزمالك في بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم،توّجوا بها على حساب نادي الكويت الكويتي، بالإضافة إلي كأس السوبر "السعودي - المصري"، والذي حصلو عليه حساب نادي اتحاد جدة السعودي.
فيما حصد الزمالك ثالث دوري أبطال العرب في هذا العام تحت قيادة فينجادا، ليخرج بعدها من بطلوة دوري أبطال إفريقيا علي يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.
كانت هذه تفاصيل خبر فينجادا: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك أكثر من مرة بعد رحيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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