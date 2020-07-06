فينجادا: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك أكثر من مرة بعد رحيلي

أكد البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"

وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا"

وتولي المدير الفني البرتغالي فينجادت تدريب الزمالك لمدة موسم واحد وهو

Advertisements

2003/2004، حيث قاد المدرب البرتغالي، الزمالك في 59 مباراة؛ حيث فاز في 42 مباراة وهُزم في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وحصد فينجادا معهم بطولة الدوري في هذا العام، برصيد 68 نقطة، وجاء بعده الأهلي في الوصافة برصيد 59 نقطة.

كما شارك فينجادا معهم أيطا في بطولة كأس مصر في

نفس العام، وخرج من البطولة بعد أن خسروا أمام الترسانة من ركلات الترجيح،

بالإضافة إلي قيادته للزمالك في بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم،توّجوا بها على حساب نادي الكويت الكويتي، بالإضافة إلي كأس السوبر "السعودي - المصري"، والذي حصلو عليه حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

فيما حصد الزمالك ثالث دوري أبطال العرب في هذا العام تحت قيادة فينجادا، ليخرج بعدها من بطلوة دوري أبطال إفريقيا علي يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.