رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب سانت ماري، لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، بقدم اللاعب تشي آدامز في الدقيقة 16 بتسديدة ساقطة بعيدة، مستغلاً تقدم الحارس البرازيلي إيديرسون.

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بهذه الهزيمة، بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما تقدم ساوثهامبتون للمركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.

وسيكون مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الإتحاد، في الجولة 34 من الدوري، وذلك يوم الأربعاء المقبل 8 يوليو.

وسوف تذاع المباراة، في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة عصراً بتوقيت جرينتش.